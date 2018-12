© foto di Federico Gaetano

Camillo Ciano, attaccante del Frosinone, ha parlato così in mixed zone dopo il pareggio in casa dell'Udinese: "Sono contento perchè abbiamo fatto un'ottima prestazione - riporta tuttofrosinone.com -. Peccato perchè con un po' di fortuna in più potevamo vincere. Ci prendiamo questo punto e va bene cosi. L'atteggiamento è stato quello giusto, dobbiamo continuare cosi. Baroni? Ha lavorato soprattutto sull'aspetto mentale, in tre giorni si può cambiare poco sul campo. Cosa è mancato? E' mancata la fortuna, abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo lottato su ogni palla ed è mancato solo il secondo gol. Milan? E' una partita che parla da sola, non va preparata perchè tutti la vorrebbero giocare. Dobbiamo affrontare il match con la consapevolezza dei nostri mezzi anche se affronteremo una squadra forte. Sappiamo che con il giusto atteggiamento possiamo far bene".