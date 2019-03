© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Frosinone, Camillo Ciano, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Non è più tempo di fare calcoli, per agganciare il quart'ultimo posto non possiamo che puntare sempre al successo. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, come dei nostri limiti. Nazionale? Per ora non ci penso, sono concentrato solo sul Frosinone".