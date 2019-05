© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Autore del gol segnato più tardi in questa Serie A, Daniel Ciofani ha ricordato anche a Sky Sport 24 le emozioni del gol al Parma: "Diciamo che ho aspettato più il VAR che giocare, è stato particolarissimo e non avevamo mai vinto in casa. Alla fine è andata bene".

A differenza della stagione. Cosa salvi?

"Nell'ultima partita abbiamo ricevuto l'applauso del pubblico, che non è nuovo a queste cose. Lo aveva fatto già alla prima retrocessione dalla A. Ci può insegnare per il futuro".