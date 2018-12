© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone, ha parlato in zona mista al termine del pareggio contro il Cagliari: "È stata la miglior prestazione sotto tanti aspetti, soprattutto riguardo le occasioni create. Abbiamo avuto contro un portiere di livello che non ci ha permesso di segnare. Continuiamo a lavorare come stiamo facendo, mancano molte partite, lotteremo fino alla fine e non molleremo mai. Oggi dovevamo vincere, certo, ma non possiamo arrenderci. I tifosi? Ci devono stare vicini. Abbiamo dimostrato di poter stare in questa categoria, stiamo crescendo, ci dobbiamo credere tutti insieme, come dopo la gara contro il Foggia. Potevamo fare diversamente oggi, potevo fare gol io, potevamo non prendere la rete ma non possiamo rimproverarci nulla però. Sono fiducioso, se giochiamo sempre così ne possiamo vincere tante". A riportarlo è Tg24.info.