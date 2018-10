Frosinone, Ciofani: "In questo momento serve la prestazione"

© foto di Federico Gaetano

Prima del match contro il Torino, l'attaccante del Frosinone Daniel Ciofani ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento serve la prestazione. Se la difesa prende gol è perchè gli attaccanti non hanno difeso e se gli attaccanti non segnano vuol dire che la da dietro i palloni non arrivano bene. Non siamo nel tennis, ma siamo una squadra".

Longo?

"Abbiamo vinto un campionato insieme. Noi scendiamo sempre in campo per il bene del Frosinone e in quello c'è anche il nostro allenatore. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare".