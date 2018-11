Frosinone, Ciofani: "La nostra esperienza in Serie A tornerà utile"

© foto di Federico Gaetano

Daniel Ciofani ha parlato alle telecamere di InterTv nel pre-partita di San Siro, questo il suo pensiero sulla sfida che dovrà condurre la squadra: "Rispetto all'ultimo Inter-Frosinone siamo cambiati tantissimo negli interpreti, però abbiamo portato in eredità quella fame e quell'attaccamento alla maglia che anche nei nuovi si sta instaurando. La nostra esperienza in Serie A tornerà utile, così come sarà importante l'esperienza incamerata dai nuovi arrivati nel loro passato. Ma nel calcio, se si vuol essere realisti, bisogna mettere da parte la teoria: dopo un momento di ambientamento, noi stiamo facendo bene. L'Inter? Contro l'Atalanta in trasferta c'è una sorta di tabù per loro, e questo lo conferma la storia. Penso che l'Inter sia una delle migliori squadre di questo campionato, per cui sarà una partita sicuramente difficile per noi. Cercheremo comunque di fare risultato".