© foto di Federico Gaetano

L'attaccante del Frosinone Daniel Ciofani ha commentato in zona mista il successo sulla Fiorentina: "Il mio gol è stato bello perché importante per noi e perché realizzato una rete in uno stadio come il Franchi - sottolinea Firenzeviola.it -. Questa vittoria ci proietta verso una rincorsa importante. L’ambiente di Firenze? Mi ricordo bene la partita di Firenze quando perdemmo 4-1, visto che si giocava allo stesso orario. La Fiorentina è ricca di talento, va aspettata: ha giocatori che potranno far parlare di sé per anni ma ci vuole pazienza e lavoro. La mia soddisfazione è quella di aver sempre fatto gol in tutte le categorie, dalla C2 alla A, da Poggibonsi a Firenze".