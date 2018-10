Frosinone, Ciofani: "Non vinceremo il titolo ma lotteremo fino all'ultimo"

© foto di Federico Gaetano

Daniel Ciofani, trentatre anni, è il simbolo del Frosinone. E' lui il bomber della storia del club ciociaro e parla a La Gazzetta dello Sport. "Non vinceremo lo Scudetto ma lotteremo fino alla fine per salvarci. Qui c'è sempre bisogno di Ciofani, per caratteristiche tecniche e morali. A volte si fa mercato sui motori di ricerca ma i talenti devi valutarli quando giocano male, come reagiscono alle difficoltà".