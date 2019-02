© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Io sono rimasto perché sono un capitano e un giocatore, se fossi stato un peso per questa squadra me ne sarei andato. Oggi ho dimostrato di poter essere una risorsa. Spero che questa vittoria sia importante per la salvezza. Stiamo migliorando, ci meritiamo questa salvezza. I risultati determinano sempre i giudizi, noi sappiamo che lo star bene insieme ci porta a fare punti e viceversa. È un circolo”.