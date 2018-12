Frosinone, con l'addio di Longo può cambiare il destino di Crisetig

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lorenzo Crisetig, dopo la tribuna contro il Sassuolo, pareva a un passo dall'addio al Frosinone ma il cambio in panchina con l'esonero di Moreno Longo e l'arrivo di Marco Baroni potrebbe cambiare il suo destino. Il giocatore infatti verrà di fatto reintegrato in attesa che il nuovo mister prenda in considerazione il suo profilo. Solo dopo i primi allenamenti, verrà presa una decisione a proposito del suo potenziale addio a gennaio. A riportarlo è TuttoFrosinone.