Frosinone, Corte d'Appello della FIGC. Evitata la penalizzazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva la decisione della Corte d'Appello Sportiva della FIGC in merito alla finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Frosinone e Palermo. Questo il testo del comunicato federale:

Si dà atto che la Corte Sportiva d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma l’11 ottobre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S.

C.O.N.I. IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI

AI COM. UFF. NN. 172/CSA DEL 27.6.2018 E 002/CSA DEL 6.7.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE –

PALERMO DEL 16.6.2018 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione - Decisione n. 56/2018 del 10.9.2018)

La C.S.A., giudicando in sede di rinvio:

a) rigetta l’istanza della società US Città di Palermo SpA di esclusione dal giudizio della FIGC;

b) rigetta l’istanza della società Frosinone Calcio Srl di sospensione del procedimento in attesa della sentenza del Giudice Amministrativo;

c) infligge alla società Frosinone Calcio Srl l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 25.000,00. Conferma nel resto.

Scongiurata dunque la penalizzazione in Serie A per il club ciociaro