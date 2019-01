© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo le indiscrezioni riportate da Sportitalia, il Frosinone potrebbe cedere il centrocampista Lorenzo Crisetig, per cui non mancano le proposte, soprattutto dalla Serie B. Particolarmente interessate al giocatore classe 1993 sono due club: Foggia e Crotone, che cercano rinforzi per risalire in classifica.