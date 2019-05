Frosinone, Dionisi: "Felice per il ritorno al gol, non per ko e retrocessione"

Intervistato dal Media Center Frosinone, l'attaccante dei ciociari Federico Dionisi ha parlato così del suo ritorno al gol e della sconfitta odierna contro l'Udinese: "Personalmente sono contento perché era davvero tanto che non segnavo, ma non posso dire di essere soddisfatto del resto vista la retrocessione raggiunta domenica scorsa. La rete la dedico a mia madre, visto che era la festa delle mamma e sono soddisfatto per questo, spero di averle fatto un regalo".

Cos'è mancato al Frosinone contro l'Udinese?

"Dovevamo essere più cinici. Abbiamo iniziato bene il match, poi abbiamo perso un po’ di equilibrio e non siamo più riusciti a reagire. Quando abbiamo accorciato abbiamo provato ad attaccare in maniera ancora più insistente e andare sotto 2-3, ma purtroppo non ci siamo riusciti".

Prossima gara a San Siro col Milan. Cosa si aspetta?

"Sicuramente è una gara affascinante, per noi giocare in palcoscenici importanti come questi è un onore. Vogliamo fare bene come tre anni fa e cercare di trarre il massimo. Abbiamo il dovere di onorare la maglia fino alla fine".