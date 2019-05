Frosinone e Chievo salutano la A con un pari. Allo Stirpe finisce 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina 0-0 la prima sfida della 38esima giornata di Serie A fra Frosinone e Chievo Verona. Una gara che, nonostante non avesse alle spalle motivazioni di classifica, ha messo in mostra buon ritmo ed intensità, con i padroni di casa che hanno provato a più riprese a vincerla per salutare al meglio i propri tifosi.

Nel primo tempo annullata una rete a Sergio Pellissier per fuorigioco, decisione giustamente confermata dal VAR. Nella ripresa il Chievo ha messo in campo i giovani, fra cui Mauro Burruchaga e Musa Juwara, e puntato al pareggio. Il Frosinone, da parte sua, ha cercato la rete dell'1-0 fino all'ultimissimo secondo utile. Ma dopo 2 minuti di recupero ed una punizione alta di Camillo Ciano l'arbitro Di Martino ha fischiato la fine, col risultato fermo sullo 0-0.