Frosinone, è notte fonda: ride Semplici, la SPAL vince grazie a Vicari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spietata e concreta. La SPAL vince lo scontro-salvezza dello Stirpe grazie di fatto all'unico tiro in porta effettuato in tutta la partita. Il gol di Vicari affossa quasi definitivamente le speranze di un Frosinone volenteroso ma sfortunato: la squadra di Baroni colpisce due legni, con Sammarco e Ciofani, e perde l'ennesima sfida tra le mura amiche. La permanenza in Serie A, ora, è davvero un miraggio.

BARONI SI GIOCA TUTTO - È l'ultima spiaggia per il Frosinone di Marco Baroni, costretto a conquistare l'intera posta in palio nello scontro diretto contro la SPAL per sperare ancora nella salvezza. Sono otto i punti di distacco dall'Empoli, che occupa attualmente la quartultima posizione in classifica. Per questa sfida importante, il tecnico dei ciociari si gioca il tutto per tutto con una formazione quasi sperimentale, con Ghiglione, Paganini e Beghetto in campo dal 1' e la coppia Pinamonti-Ciofani davanti. La SPAL risponde con il classico 3-5-2: Leonardo Semplici schiera la miglior formazione possibile per provare a ottenere punti preziosi.

VICARI DA CENTRAVANTI - I padroni di casa provano a essere aggressivi fin dalle primissime battute, ma capitolano alla prima occasione: angolo di Kurtic dalla sinistra, Vicari va in anticipo sul primo palo e incrocia bene di testa, lasciando di sasso Sportiello. Uno a zero al 13', primo gol in Serie A per il difensore.

VIVIANO BOMBARDATO - Il Frosinone accusa il colpo e impiega un po' a reagire. Intorno alla metà della frazione, però, la squadra di Baroni costruisce diverse occasioni per pareggiare, sempre con conclusioni dalla distanza: Viviano rischia di combinare la frittata sul tiro di Valzania, poi rimedia chiudendo lo specchio a Ciofani. La SPAL si salva al 35', quando Sammarco colpisce il palo destro con un bolide dalla distanza. Superato il momento negativo, la squadra di Semplici ritrova serenità e congela il possesso, riuscendo a chiudere in vantaggio al termine dei primi 45'.

ALTRO LEGNO - Il Frosinone riprende da dove aveva iniziato: Valzania impegna Viviano da fuori, sulla respinta non ottimale del portiere arriva Ciofani, che spacca quasi la traversa. È il secondo legno colpito dai ciociari, fotografia perfetta di una stagione davvero sfortunata.

TUTTI ALL'ATTACCO - Come spesso è accaduto nelle ultime settimane, Baroni cambia qualcosa subito, inserendo Ciano al posto di Ghiglione: Paganini passa a destra, tridente super-offensivo per i canarini, che continuano a fare la partita nel tentativo di trovare l'1-1. L'atteggiamento degli ospiti, conservativo ai limiti del rinunciatario, non piace a Semplici, che invita i suoi ragazzi ad alzare il baricentro per evitare di farsi schiacciare troppo. Petagna prova a sfruttare fisico e centimetri in area, ma resta troppo isolato e non incide, così come il compagno di reparto Antenucci. A dieci dalla fine entra anche Dionisi (per Ariaudo) per gli assalti finali.

ASSALTO STERILE - Assalti condotti però senza la necessaria lucidità. Lo spettacolo offerto dalle due squadre, nella ripresa, lascia molto a desiderare: tanti errori sul piano tecnico, conseguenza anche dell'importanza della partita. Semplici fiuta l'odore dei tre punti e non bada all'estetica: fuori Petagna, dentro Felipe. L'imperativo è resistere a oltranza, il muro dei ferraresi regge. Finisce 1-0: il Frosinone ha ormai un piede e mezzo in Serie B, la SPAL vola a +4 sull'Empoli e scavalca l'Udinese.