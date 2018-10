Frosinone-Empoli, formazioni: novità dietro per Longo. La Gumina dal 1'

© foto di Federico Gaetano

Qualche novità in difesa nel Frosinone, con Ariaudo e Capuano a completare il reparto arretrato assieme a Goldaniga. Poi Chibsah al posto di Hallfredsson a centrocampo, per il resto la squadra scelta da Longo è la stessa che prima della sosta ha creato più di un grattacapo al Torino a Torino. L’Empoli di Andreazzoli torna invece al passato col 4-3-1-2: tra i pali si rivede Provedel, in difesa Antonelli vince il ballottaggio con Pasqual. Arretrato Krunic a centrocampo, in attacco nuova occasione dal primo minuto per La Gumina, che dopo due gare torna titolare e affiancherà Caputo. Zajc a supporto.

Ecco le formazioni ufficiali di Frosinone-Empoli, calcio d’inizio alle 12.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro; Ciano; Campbell, Ciofani. Allenatore: Moreno Longo.

Empoli (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.