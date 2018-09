Frosinone, fiducia a tempo per Longo: col Genoa è già decisiva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiducia a tempo per Moreno Longo sulla panchina del Frosinone. Questo quanto riportato da Ciociaria Oggi di questa mattina che spiega come la gara di domenica contro il Genoa sia decisiva per le sorti dell'allenatore, con i canarini fermi a un punto in classifica e ancora a zero gol segnati in campionato.