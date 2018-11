© foto di Federico De Luca

Si sblocca la gara al Benito Stirpe, la Fiorentina passa subito in vantaggio nella ripresa grazie al "solito" Benassi. Chiesa scappa sulla sinistra, mette in mezzo e Benassi manda la palla in porta con la spalla. Sportiello spiazzato dalla deviazione, Fiorentina in vantaggio. Quinta rete in campionato per Benassi, sempre più capocannoniere dei gigliati.