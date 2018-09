Frosinone, Frara: "Inutile fare gabbia su CR7 e lasciare libero Dybala"

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Frara, ex centrocampista di Juventus e Frosinone, è stato intervistato dal Corriere di Torino in vista della sfida di stasera tra le due squadre. Il suo presente è diviso tra il settore giovanile del Frosinone, dove è consulente tecnico, e i banchi di studio di Coverciano, dove frequenta il corso da direttore sportivo. E di questo match parla così: "Sulla carta non c’è partita, ma a volte succedono cose strane. Niente è impossibile. Tre anni fa esatti, il 23 settembre 2015, il Frosinone fermò la Juventus sul pari allo Stadium. Chissà che la storia non possa ripetersi. Giocare contro la Juve dà enormi motivazioni. Penso anche agli ex bianconeri Chibsah, Cassata, Ariaudo e Molinaro, che sentirà anche aria di derby come mister Longo. Tutti i riflettori saranno sullo Stirpe. I valori in campo sono molto diversi, ma a volte Davide supera Golia. Ci vorrà un Frosinone compatto e attento a presidiare gli spazi".

Una gabbia per fermare CR7? "Sarebbe inutile, perché se marchi Ronaldo con due uomini finisci per lasciare libero Dybala o qualcun altro. La forza della Juventus è nel gruppo e nella mentalità".