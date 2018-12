Frosinone, Giannitti: "A Napoli sarà difficile. Campbell? Può fare di più"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo del Frosinone, Marco Giannitti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in vista della trasferta del San Paolo contro il Napoli. "Incontriamo una grandissima squadra. Saremo a Napoli per fare la nostra partita, consapevoli delle difficoltà, anche se la squadra nelle ultime cinque partite ha fatto solo risultati positivi, cerchiamo una crescita costante che la squadra in questi mesi sta avendo. Anche quest’anno sono molto affascinato dalla progettualità del presidente De Laurentiis, anche cambiando gli artefici degli ultimi successi le cose non sono cambiate e, quest’anno, il passaggio del turno in Champions sarebbe la ciliegina della torta. Ancelotti è un tecnico di caratura europea, però è anche vero che il Napoli merita di stare tra le big europee, manca solo la vittoria del campionato perché purtroppo in Italia la Juve è imbattibile. Il colpo Campbell? Abbiamo dovuto aspettarlo come sempre si aspettano i reduci dal Mondiale. Ora sta trascinando questa squadra ma può e deve fare ancora di più, ha i mezzi da grande squadra", ha detto.