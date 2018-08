Frosinone, Goldaniga: "Lazio forte, ma voglio far pagare la cena a Acerbi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Frosinone Edoardo Goldaniga ha parlato a Il Messaggero in vista della sfida contro la Lazio: "Il gol alla Lazio? E' stata un'emozione incredibile, era la mia prima da titolare in Serie A. Speriamo di ripeterci. Io alla Lazio? C'era stato un interessamento due estati fa. Con la Lazio sarà una gara difficile, ma non partiamo sconfitti. Il mio amico Acerbi? Mi farà piacere ritrovarlo. Chi perde offre la cena, speriamo che la paghi lui".