Frosinone, Goldaniga: "Vittorie creano positività. Felice di essere qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vittoria di Ferrara ha riportato in parte certezze, ma fondamentale sarà confermare il tutto nell’ostica trasferta di Parma. I tre punti mancavano da troppo tempo in casa Frosinone, come spiega Edoardo Goldaniga ospite di Radio Day: “Le vittorie creano positività, questo è importante. Ci siamo tolti un grande peso, sono contento anche e soprattutto per i nostri tifosi”.

Un inizio non facile, il calendario poi non è stato amico del Frosinone…

“Sicuramente non è stato di aiuto, ma anche noi ci abbiamo messo del nostro, sbagliando alcune partite e perdendo con risultati troppo ampi. Nel calcio esistono gare brutte, l’importante è superare questi momenti, tutti insieme e combatterete partita dopo partita, così come faremo a Parma”.

Ci Racconti la sua trattativa con il Frosinone…

“Sono contento della mia scelta, non pensavo di muovermi da Sassuolo, ma questa è un’esperienza stimolante. Sapevo che c’era da combattere e man mano che passa il tempo crediamo sempre di più nella salvezza”.

Ha affrontato varie volte da avversario il Frosinone, che differenze ci sono tra il ‘Matusa’ ed il ‘Benito Stirpe’?

“Vanno fatti i complimenti alla società per aver costruito questo gioiello, curato in ogni minimo dettaglio. Il ‘Matusa’ però aveva il suo grande fascino, non era mai facile affrontare i giallazzurri lì, c’era sempre un clima particolare ed un terreno di gioco di primissimo livello”.

Come si prepara la gara di Parma?

“Gli emiliani sono una squadra ostica da affrontare , in campionato a parte l’ultimo periodo hanno sempre fatto bene. Servirà grande attenzione e quella carica agonistica messa in campo domenica contro la Spal”.