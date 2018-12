© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mirko Gori, centrocampista del Frosinone, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Chievo: “Sicuramente è un crocevia importante per noi in ottica salvezza, dobbiamo dare il massimo e mettere in campo ciò su cui abbiamo lavorato in settimana per cercare di far punti”.