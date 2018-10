Frosinone, Hallfredsson: "Dobbiamo eliminare i nostri errori personali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole in mixed zone di Emil Hallfredsson al termine di Frosinone-Genoa: "Momento molto difficile, commettiamo errori personali che non c'entrano nulla con la squadra - riporta TuttoFrosinone - La squadra a mio modo di vedere fa quello che vuole il mister. Con il Genoa sembrerà una sciocchezza ma non era la nostra giornata perchè abbiamo preso due pali più un salvataggio sulla linea. C'abbiamo provato fino alla fine e siamo delusi per come è andata. La mia prestazione? Normale, in settimana ho avuto un problema al ginocchio, non mi sono allenato come volevo e oggi ho giocato con un antidolorifico per aiutare la squadra ma potevo fare meglio come tutti. Come si riparte? Mancano ancora più di 30 partite, bisogna continuare a lavorare perchè non c'è una soluzione magica. Bisogna eliminare gli errori che commettiamo. Tifosi? Siamo andati sotto la curva perchè ce lo hanno chiesto, ci sostengono sempre non ho nulla da dire".