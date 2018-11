Frosinone, Hallfredsson verso l'uscita già a gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'impatto avuto con Frosinone non è stato dei migliori per Emil Hallfredsson, centrocampista islandese arrivato dall'Udinese. I canarini stanno pensando di sacrificarlo già a gennaio, come spiega TuttoFrosinone, sebbene sia stato preso a titolo definitivo in estate.