Frosinone, i numeri dopo 10 turni: subisce tanto, corre poco. Campbell ok

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una delle difese più bucate della Serie A, nonostante l'alto numero di parate. È questa una delle fotografie che emerge leggendo il quadro dei numeri del Frosinone dopo dieci turni di campionato. Di fatto, la squadra che subisce di più l'avversario nell'intera Serie A, considerato che il Chievo ha due gol subiti in più ma anche diverse parate effettuate in meno. Buono l'impatto di Joel Campbell: già tre assist per il costaricano. La sorpresa è che i ciociari corrono poco: c'è da fare qualche km in più per arrivare alla salvezza.

I numeri del Frosinone

Gol fatti (quindicesima in Serie A): 15

Gol subiti (diciannovesima in Serie A): 24

Miglior marcatore (diciottesimo in Serie A): Daniel Ciofani 2 gol

Miglior assist-man Joel Campbell 3 assist

Chilometri percorsi (sedicesima in Serie A): 105.845

Numero di tiri (undicesima in Serie A): 100

Parate (seconda in Serie A): 46

Numero legni colpiti (quinta in Serie A): 4

Numero legni subiti (prima in Serie A): 9

Percentuale possesso palla (diciottesima in Serie A): 41.5%

Precisione passaggi (diciottesima in Serie A): 77.3%

Disciplina (diciannovesima in Serie A): 27 cartellini gialli, 1 cartellino rosso