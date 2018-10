Frosinone, il programma della vigilia: niente conferenza stampa

© foto di Federico Gaetano

In casa Frosinone è già la vigilia dell'impegno lontano dalle mura amiche contro il Torino. Sportiello e compagni, infatti, dopo i tre giorni di ritiro in quel di Roma, partiranno questo pomeriggio attorno alle 17:00 alla volta del Piemonte. Non ci sarà, inoltre, la consueta conferenza stampa pregara del tecnico Moreno Longo, il quale affiderà il suo pensiero in vista del match contro i granata, ai microfoni del sito ufficiale del club.