Frosinone-Inter, i convocati di Spalletti: tornano Lautaro e De Vrij

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Frosinone, gara valida per la 32esima giornata della Serie A 2018/19. Tornano Lautaro Martinez, che si contenderà una maglia con Mauro Icardi, e il difensore olandese De Vrij. Resta a casa invece Marcelo Brozovic dopo l'infortunio rimediato nell'ultimo turno. In generale, i calciatori convocati dal tecnico di Certaldo sono 22. In basso l'elenco completo.

Portieri - Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori - Ranocchia, Asamoah, Cedric, Joao Miranda, Dalberto, D'Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti - Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic.

Attaccanti - Icardi, Lautaro Martinez, Keita, Politano, Candreva.