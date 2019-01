Frosinone, intesa col Torino per Edera: ciociari in vantaggio sul Chievo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Frosinone accelera per Simone Edera (22), che potrebbe arrivare in prestito dal Torino. Il Corriere dello Sport scrive che esiste già una intesa tra le due società, con i ciociari al momento favoriti sul ChievoVerona per accogliere la giovane ala destra. L’operazione sarebbe ai dettagli se non fosse che il diretto interessato deve sciogliere le riserve. Edera non vorrebbe lasciare il Toro, ma in granata è chiuso e giocherebbe poco, ecco perché potrebbe dare presto il via libera.