Frosinone-Juventus, le formazioni ufficiali: confermato Szczesny

Come contro il Chievo, tridente, magari anche inaspettato. Mandzukic centrale d'attacco, Cristiano più largo sulla sinistra, pronto per tagliare verso il centro. E poi Paulo Dybala, da trequartista, a suggerire e provare a cambiare il gioco. Insomma, la Juventus fa le prove generali...

Bonaventura, stavolta il gol è buono: il Milan torna in vantaggio

Milinkovic: "Potevo andare via, ma voglio dare il massimo per la Lazio"

Frosinone, Campbell: "Abbiamo le capacità per strappare il risultato"

Matuidi: "Siamo la Juventus, dobbiamo giocare sempre per vincere"

Rigoni gela San Siro: al Milan non bastano Higuain e Bonaventura, è 2-2

Il Bologna manda in crisi la Roma: squadra in ritiro già da stasera

Frosinone, Campbell: "Juventus una big, in teoria non c'è partita"

Milan, Suso: "Contava vincere e non ci siamo riusciti"

Roma, De Rossi: "Non è il momento di scaricare l'allenatore"

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

Queste le formazioni che andranno in campo al Benito Stirpe fra poco meno di un'ora. Frosinone con Campbell-Perica davanti, la Juve manda in panchina Bernardeschi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy