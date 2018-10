© foto di Federico Gaetano

Un solo punto conquistato in otto giornate, il Frosinone di mister Longo nel prossimo ciclo di partite affronterà tre scontri diretti. Saranno gare decisive anche per il futuro dell'allenatore che è attualmente in bilico a causa del pessimo inizio di stagione.

Le partite del Frosinone fino alla prossima sosta

21 ottobre ore 12.30 - Frosinone-Empoli (dove vederla in tv: DAZN)

20 ottobre ore 15.00 - SPAL-Frosinone (DAZN)

4 novembre ore 15.00 - Parma-Frosinone (Sky)

9 novembre ore 20.30 - Frosinone-Fiorentina (Sky)