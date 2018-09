Frosinone, lo Stirpe canta ma non segna

FROSINONE-SAMPDORIA 0-5 (11' Quagliarella, 47' Caprari, 54' e 86' Defrel, 83' Kownacki)

Cinque minuti di applausi e cori, sotto la curva: i calciatori del Frosinone, da domani, sanno come ripartire. Anche dopo uno 0-5 casalingo: si mastica amaro, ma non è tutto da buttare. E, se gli undici uomini in campo non hanno portato a casa il risultato, almeno il dodicesimo ha vinto la sua partita.

Lo Stirpe canta...

C'era grande attesa per la prima in Serie A del Benito Stirpe: un gioiello, rimasto incompiuto per oltre trent'anni e poi costruito in tre. Uno dei tre stadi di Serie A interamente gestiti da un club, come la Juventus e l'Udinese. Assente, per squalifica, in quella che avrebbe dovuto essere la sua prima volta nel massimo campionato. Per la cronaca, il Frosinone aspetta responsi, dalle aule di giustizia su quel fronte. Intanto, può godersi la sua tifoseria.

...ma non segna

Non altrettanto può dirsi a parti inverse: i cinque minuti post-partita sono stati un atto d'amore e di riconoscenza per la promozione, più che per la gara di stasera. Avversario complicato e in palla, va detto. Ma il Frosinone ha fatto davvero troppo poco: incerto dietro, balbettante a centrocampo, inesistente in attacco. Il reparto che, nel complesso, funziona meno: zero gol nelle prime quattro di campionato sono un bottino da disastro annunciato. Per capirsi, l'anno scorso il Benevento un gol l'aveva fatto subito, alla prima. Paragone complicato, e anche ingiusto. Ma Longo, dopo aver ringraziato il pubblico, deve considerare le sue mosse e le sue scelte, perché lo Stirpe può cantare e incitare i giocatori. Ma non potrà mai segnare.