Frosinone, Longo a rischio? Stirpe: "Troppo integralista e poco flessibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo rischia la panchina? La lettera aperta ai tifosi, pubblicata da Maurizio Stirpe sul sito ufficiale del Frosinone, pone seri dubbi sul futuro del tecnico torinese. Il presidente prima si assume le responsabilità per l'inizio eufemisticamente deludente della squadra ciociara, poi rifila una bordata al 42enne allenatore: "È evidente che non sono soddisfatto, come Voi, dei risultati della guida tecnica, ma non si possono attribuire tutte le responsabilità di quello che ci accade alle idee ed alle scelte del nostro Allenatore, al quale rimprovero, talvolta, troppo integralismo su certi principi e poca flessibilità, soprattutto quando le cose non vanno bene".