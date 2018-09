Frosinone, Longo: "Abbiamo bisogno di fiducia e risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la pesante sconfitta contro la Roma (4-1), parla l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo. Queste le sue parole a Radio Rai: "Non siamo riusciti a ripetere la prova contro la Juventus. Sapevo che poteva essere un calo, ho cercato di fare turnover, ma dopo il gol subito al 2' tutto è diventato difficile. Abbiamo attaccato, ma con quegli spazi concessi non è stato facile. Abbiamo bisogno di fiducia e di risultati. Cercheremo contro il Genoa di far scattare la scintilla per far partire il nostro campionato".