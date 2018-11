Frosinone, Longo: "Al Parma non piace fare la partita, lo sapevamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Longo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo lo 0-0 arrivato in casa del Parma: "Andiamo via senza rimpianti ma con entusiasmo, portiamo via un punto da un campo difficile per tutti, è il terzo risultato utile consecutivo, non subiamo gol per la seconda partita, dobbiamo guardare anche questi micro-obiettivi, potevamo costruire qualche occasione in più in 11 contro 10 ma per le loro caratteristiche meglio così, loro amano ripartire, dovevamo giocare con intelligenza senza concedere nulla e costruendo una grande occasione da gol. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e lavoreremo per migliorare alcuni aspetti. Sapevamo che dovevamo far fare loro la partita, al Parma non piace perché ha altre caratteristiche, sfrutta le ripartenze in campo aperto e di conseguenza l'avevamo preparata così, quando sono rimasti in 10 è cambiato lo spartito e da parte nostra non c'erano tanti spazi. Siamo stati bravi a non concedere nulla e a creare qualche occasione".