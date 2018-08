Frosinone, Longo: "Bisogna crescere in fretta, la A non permette errori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha rilasciato un'intervista a La Stampa: "Vorrei ricalcare le orme di Emiliano Mondonico, allenatore che ha incarnato benissimo i valori del Toro. Ho un obiettivo talmente difficile e stimolante da raggiungere col Frosinone che non ho spazio in questo momento per altri pensieri. Abbiamo pochissimi allenamenti sulle spalle con il gruppo al completo, con il lavoro si può crescere tantissimo. Dovremo però farlo velocemente perché la serie A non permette errori".

Su Molinaro: "L'abbiamo scelto per le sue caratteristiche tecniche adatte al 3-5-2 e perché conoscevamo lo spessore umano del ragazzo".