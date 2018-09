Frosinone, Longo: "Campbell ha grandi qualità. Ma ancora non sta bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Roma, l'allenatore del Frosinone Moreno Longo s'è soffermato anche sui singoli: "Campbell? Credo che le sue qualità siano indiscutibili. Possiede qualità importanti per questa categoria ma ancora non sta bene. L'ho fatto giocare con la Juve perché per acquisire la condizione ottimale deve giocare. Purtroppo l'infortunio alla caviglia gli ha rallentato il percorso di crescita della sua condizione. Gli serve giocare per entrare nella condizione ottimale e poter dimostrare tutto il suo valore".

Sul recupero del centrocampista Rai Vloet: "Domani è convocato, aveva bisogno di un mesetto di preparazione perché veniva da due mesi di inattività. Il campionato olandese è completamente diverso dal nostro e quindi si sta adattando a lavorare su due fasi migliorando quotidianamente. È un ragazzo molto disponibile e propenso a fare quello che gli vieni chiesto".

Chiosa finale sull'infortunio a Capiano: "Era solo una forte contusione, oggi valuteremo".