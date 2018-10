Frosinone, Longo: "Campbell sente il jet lag. Ciano ha recuperato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'odierna conferenza stampa il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato della sfida con l'Empoli e del possibile impiego di Ciano e Campbell dietro alla prima punta: "L'Empoli ha mantenuto lo stesso stile di gioco anche in massima serie. Hanno condotto il gioco anche contro big come Roma e Milan. Loro palleggiano molto bene, anche negli spazi stretti. Sarà una gara difficile, dovremo togliere delle certezze agli azzurri in fase di manovra. Quando ci sarà l'opportunità, dovremo essere bravi a fare la differenza. Campbell? Ha un po' di jet lag, ma comunque ha avuto un buon impatto al suo ritorno. Ciano ha recuperato, quindi è a disposizione".