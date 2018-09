Frosinone, Longo: "Ci ho creduto, abbiamo tentato il colpo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha analizzato così la sconfitta per 2-0 contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: “Arrivare ad 8’ dalla fine sullo 0-0, è normale pensare e credere di portare a casa un punto. Con grinta e cattiveria, due caratteristiche con cui bisognava affrontare questa gara. Abbiamo tentato il colpo contro una squadra con cui sulla carta non ci sarebbe potuta essere partita. Una squadra che deve salvarsi, come la nostra, deve avere come base lo spirito visto oggi e mantenerlo per tutti i 90’. Contro Sampdoria ed Atalanta, dopo il secondo gol, ci siamo disuniti. La partita del Chievo contro la Roma insegna che gli episodi possono cambiare tutto”.

Problema gol fatti, al momento zero. Come pensi di risolverlo?

“Sono dati oggettivi, che prendiamo in grande considerazione perché importanti per fare punti. Abbiamo affrontato squadre toste come Atalanta, Lazio e Juventus. Col Bologna ce la siamo giocata alla pari, contro la Samp i secondi 45’ siamo andati in difficoltà. Sappiamo che dobbiamo osare di più e avere più coraggio, dobbiamo anche ritrovare qualche calciatore fuori condizione”.