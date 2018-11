© foto di Federico Gaetano

Frosinone nettamente sfavorito contro l'Inter. A rispondere ai 'bookmakers' ci pensa direttamente Moreno Longo in conferenza stampa. “I pronostici fanno parte del gioco. Noi dobbiamo pensare che nessuna partita è impossibile e che si può fare risultato con tutti. Sappiamo delle difficoltà, soprattutto davanti all’Inter e in trasferta. Sai a cosa vai incontro anche perché è reduce da una sconfitta, da una partita sbagliata. Spesso e volentieri quando si fa risultato contro una grande squadra, oltre a disputare una gara importante trovi anche gli avversari al di sotto delle loro possibilità. L’Inter che andiamo ad affrontare ha perso a Bergamo in un modo che non ha fatto piacere e ce la aspettiamo molto determinata. Noi comunque vogliamo misurarci al massimo, dobbiamo avere la curiosità e il coraggio di verificare il nostro processo di crescita. Quindi c’è la voglia di andare a Milano a stupire. Ci va quel pizzico di coraggio…”.