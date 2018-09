Frosinone, Longo: "Dobbiamo restare compatti nei momenti difficili"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Frosinone Moreno Longo dopo il brutto ko contro la Sampdoria: “Nel primo tempo siamo andati sotto con una palla persa da parte nostra, fino a quel momento non avevamo subito tiri in porta. Abbiamo fatto un primo tempo alla pari con la Sampdoria, ma siamo stati castigati. Sul 3-0 siamo un po’ usciti dal campo, non è facile per una squadra come la nostra trovare le forze per riprendere la partita. Dobbiamo però imparare a restare compatti anche nei momenti più difficili. Non ci siamo riusciti e di questo mi assumo le responsabilità. Chiedo scusa alla tifoseria, perdere 5-0 in casa non fa piacere a noi per primi. L’applauso ci fa capire con che gente abbiamo a che fare, ci hanno dati un grande aiuto. Ora su le maniche e lavorare tanto”.

Quando si cambiano 13 giocatori ci vuole un po’ di tempo. Quanto pensi ci voglia ancora? “Sicuramente sotto l’aspetto del come fare e che cosa fare in questi momenti bisogna riuscire a trasmettere fiducia alla squadra. Siamo stati ermetici, abbiamo creato diverse palle gol. Dovevamo essere però in grado di muovere questo tabellino che ci vede ancora a zero gol. I ragazzi stanno facendo il massimo, li vedo come e quanto lavorano. Detto questo, per quanto riguarda la fase realizzati giocatori che sono rientrati oggi come Ciofani ci daranno una mano. Da parte mia in questi momenti non c’è l’intento di andare a infierire su una squadra che sa cosa ha sbagliato. Vedi il Parma oggi con l’Inter, quando stai in partita ti può capitare di vincere o riagguantare una gara che sembrava impensabile. Dobbiamo imparare a gestire le difficoltà che ci sono e ci saranno”.