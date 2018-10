Frosinone, Longo: "Il club vada avanti con me fino a fine stagione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport da Moreno Longo, allenatore del Frosinone in bilico visto il pessimo inizio di stagione della squadra ciociara: 1 punto in 7 gare. "Sicuramente - ha detto - è giusto continuare con me in panchina fino al termine della stagione. Penso di avere grandissime motivazioni nel cercare di raggiungere la salvezza". Domani la squadra di patron Stirpe affronterà il Torino nel primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A.