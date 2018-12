Frosinone, Longo: "Inseguiamo da troppo tempo la vittoria in casa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Frosinone, Moreno Longo, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Queste alcune battute riportate da tuttofrosinone.com: "Il Sassuolo fino a questo momento ha giocato con il 4-3-3 e con il 3-4-3. Predilige comandare il gioco e dunque adattabile modulo in base all'avversario. Ha giocatori abili ad attaccare la profondità. In base a come si schiererà il Sassuolo sarà più o meno importante il rendimento degli esterni. Che avversario mi aspetto? Sapete bene come la penso, i periodi delle squadre vanno presi con le pinze. Credo più nella partita singola che nei periodi delle squadre. Domani entrambe le squadre proveranno a portare a casa i tre punti. Se non ci fosse stata l'espulsione di Djuricic domenica scorsa avrebbero vinto contro la Fiorentina. A noi del Sassuolo domani deve interessare sono ad un certo punto perché servirà fare comunque una grande prestazione. Rispettiamo il Sassuolo ma quel che ci interessa domani è il nostro spirito e la nostra voglia di vincere perché inseguiamo da troppo tempo la vittoria in casa. Formazione? Quando si inizia un ciclo di partite così importante come lo sono le prossime quattro sicuramente è fondamentale partir bene. Ad oggi non stiamo pensando a gestire energie, domani schiereremo la miglior formazione possibile. Critiche? Fanno parte del nostro lavoro, sappiamo che se facciamo bene arrivano i complimenti e in caso contrario critiche. Ripeto le parole del post gara di Napoli, io dopo nove prestazioni di fila della squadra io non posso alla prima battuta d'arresto venire a criticare i miei calciatori. Non siamo andati a Napoli per fare una passeggiata, sicuramente dopo il gol preso non siamo stati in grado di reagire. Già da domani con il Sassuolo vogliamo scendere in campo con la determinazione giusta".