Frosinone, Longo l'integralista che cambia. Ma ancora non basta

"La squadra andrà in ritiro a tempo indeterminato. Non posso rimproverare nulla a Longo, che come me è uno dei responsabili di questa situazione, ma non il maggiore", così Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, dopo il ko interno con il Genoa.

Una sconfitta che brucia per come è maturata, con due reti del Pistolero Piatek arrivate in una manciata di minuti (il secondo con il pesante errore di Salamon), con i Canarini che hanno reagito e trovato il primo gol in questo campionato. Il Frosinone ha lottato ed ha sfiorato il pari in più occasioni, fermato solo dai pali e dalla sfortuna.

Stirpe lo aveva detto, Longo è troppo integralista, deve cambiare qualcosa. Oggi lo ha fatto, con il tecnico del Frosinone che ha schierato Ciano trequartista alle spalle di Campbell e Perica. Un esperimento da ripetere, anche se il tecnico dei ciociare deve trovare la quadra il prima possibile. Altrimenti il campionato rischia di essere compromesso dopo una manciata di giornata. Il Benevento, purtroppo, insegna.