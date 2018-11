Frosinone, Longo: "Lo schema dipenderà dalle condizioni di Campbell"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha parlato della gara contro l'Inter di domani. "Un uomo in più in mediana? Molto dipenderà dalle condizioni di Campbell. E’ rientrato dal Peru ieri sera, oggi è come se si fosse allenato alle 5 di mattina. Domani vedremo, è normale che lui sposta gli equilibri. Se non dovesse esserci opteremo per un altro sistema di gioco. Ma quello che più conta, mi è auguro e lo dico ancora, sarà l’atteggiamento che dobbiamo avere in campo piuttosto che un centrocampista in più. Bisogna rendersi conto in primo luogo contro chi andiamo a giocare. Per pressare alta l’Inter servono caratteristiche ben precise. Io penso che dobbiamo lavorare e giocare con umiltà. Siamo il Frosinone, formazione che ha sempre fatto delle caratteristiche specifiche il proprio dna. Quindi una squadra organizzata e abile a non concedere nulla e che deve saper interpretare la partita. Nella quale ci saranno momenti in cui si potrà mettere pressione all’avversaria ed altri in cui l’Inter ci farà soffrire. Avremo davanti una squadra tra le migliori in Europa, ricordiamolo. Non ci può essere la presunzione di presentarsi con un unico atteggiamento. Se non ricordo male nel derby di Milano, Gattuso disse che contro l’Inter soffriranno tutte anche per la loro fisicità. Se avremo invece un Frosinone come quello visto nelle ultime giornate, possiamo andare a dire la nostra ed a cercare di fare un’impresa. Perché tale sarebbe per noi a Milano”.