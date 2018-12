© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha parlato dello schema che userà la sua formazione in vista della gara di domani contro il Cagliari. 3-5-2 o 3-4-2-1? "Sono moduli che sappiamo interpretare bene. Non è un mistero; molto dipenderà dalle condizioni di Ciano. Anche Soddimo rientra dopo un periodo di stop, dovremo valutare il tutto attentamente. Capuano e Ciano ? Dobbiamo ancora valutarli per bene nelle prossime ore. Camillo, ad esempio, è fermo da quasi quattro settimane. Bisognerà stare attenti anche nel dosaggio delle forze".