Frosinone, Longo: "Mi assumo le mie responsabilità ma non mi dimetto"

Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo per 2-0: "Il presidente non si è ancora espresso, quindi in questo momento il post gara è solo condito dalla nostra grande amarezza, la mia e quella dei giocatori di aver perso un'opportunità e di aver fatto una brutta prestazione. Non siamo mai stati in partita, siamo stati schiacciati dalla pressione di dover vincere per forza. E' giusto che mi assuma le responsabilità della sconfitta, poi è altrettanto giusto che la società faccia le sue scelte. Il Sassuolo è stato superiore e questo possiamo anche accettarlo, ma non possiamo accettare un atteggiamento sbagliato. Oggi ha prevalso la pressione e abbiamo completamente sbagliato la partita. La contestazione? Il mio stato d'animo in questo momento è condito da amarezza e delusione, noi siamo i primi a voler offrire prestazioni diverse e fare qualcosa che oggi non siamo stati in grado di fare. Dare dimissioni? Non è una cosa alla quale ho pensato, perché le reputo un atto di resa e non sono nel mio carattere. Resto attaccato con unghie e denti, non abbandono la nave che sta affondando. E' normale che si va sotto la Curva, andiamo quando le cose vanno bene ed è giusto farlo anche quando le cose vanno male. Non è un comportamento sbagliato, perché quando c'è da festeggiare siamo i primi ad andare da loro. E' giusto che il pubblico fischi e contesti dopo una prestazione del genere, non hanno avuto quello che si aspettavano. I ragazzi erano affranti, non volevano di certo perdere di proposito".