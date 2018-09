Frosinone, Longo: "Miglior prestazione del nostro campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo la gara persa contro il Genoa: “Siamo rammaricati per il risultato, la prestazione secondo me è stata la migliore del nostro campionato. Per tutto l’arco della partita ho visto il piglio giusto, la caparbietà di una squadra che è viva, che ha cercato di stare in partita, creando almeno 5-6 palle gol. Oggi purtroppo non riusciamo a concretizzare tutto quello che abbiamo creato, ma il mio stato d’animo è quello di un allenatore che farà il suo lavoro e che sarà l’ultimo ad arrendersi. Per ora non mi è stato comunicato niente, quindi sarò l’ultimo ad abbandonare la nave. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare, poi se la società prenderà altre decisioni ne prenderò atto. Le risposte la squadra le ha date, ha lottato, ha avuto la forza per fare il 2-1. Per quanto riguarda il nostro pubblico, va preso ad esempio. Ci incita fino al 90’ nonostante la classifica deficitaria”.