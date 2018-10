Frosinone, Longo: "Non perdo fiducia e continuo a lavorare"

© foto di Federico Gaetano

Al termine del match contro il Torino, il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ringrazio il pubblico granata per l'accoglienza, mi fa sempre molto piacere tornare qui. C'è un legame forte che ci accomuna e che mi ha fatto crescere. La partita si è messa su dei binari per loro congeniali dopo il gol di Rincon. La partita l'avevamo impostata bene. Loro erano condizionati dal fatto di non avere spazio e potevano farlo con un'azione da uno contro uno. Nel primo tempo eravamo andati vicini al pari, poi nel secondo tempo se concedi l'ennesimo errore come abbiamo fatto noi è normale che diventasse tutto complicato. La squadra è rimasta compatta e ha trovato il 2-1. Sappiamo che il calcio è emozione e in questo ci siamo giocati tutto a viso aperto".

Questa sconfitta decisiva per il suo futuro?

"Quando i risultato non vengono è normale. Io oggi ho visto una squadra viva, che combatte e che sta crescendo. Io continuo a lavorare, non perdo fiducia perchè non è la mia indole. Se poi arriverà un'altra comunicazione ne prenderò atto a malincuore".

Ha sentito il presidente?

"Non ancora".

Il cambio finale Krajnc-Soddimo?

"Eravamo 3-2, percepivo che c'era affanno nel Torino e che avevano perso certezze. Se prendevamo il quarto gol non cambiava molto mentre se segnavamo il pari cambiava qualcosa. Non è stato così, ne prendiamo atto però i ragazzi non hanno abbassato la testa, hanno combattuto anche sul 2-0 e hanno ripreso il risultato su di un campo difficile".

Non manca qualcosa in mezzo al campo?

"Questa è una squadra che prima di queste partite giocava 3-5-2, era una squadra che faceva fatica a ripartire. Io su quello sono contento di come la squadra ha lavorato. La squadra copriva bene il campo però sapevamo che con i tre davanti dovevamo incidere di più".