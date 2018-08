Frosinone, Longo: "Per salvarsi in A non basta il compitino"

"Un pareggio che ci permette iniziare a muovere la nostra classifica ma soprattutto di fare un passo avanti sotto l'aspetto della prestazione dettata da una coesione di gruppo che sta migliorando. Abbiamo cambiato molti giocatori, ci affacciamo per la seconda volta nella storia alla categoria, quindi fare uno step in avanti è stato importante". Così il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha commentato lo 0-0 dei ciociari contro il Bologna. Manca ancora la vittoria in campionato, l'allenatore suona la carica per l'obiettivo salvezza a Sky Sport: "Usciamo dal campo con il rammarico di non averla vinta, tranne un'occasione concessa al Bologna, le palle gol del secondo tempo le ha avute il Frosinone. Ci è mancata la stoccata vincente però mi tengo la crescita della squadra che ci porterà a migliorare di partita in partita: per salvarsi in Serie A non basterà il compitino ma serviranno sempre grandi prestazione".